Братья Брайаны обыграли Додига и Мело на Итоговом турнире АТР
На Итоговом турнире АТР в Лондоне начался групповой турнир в
парном разряде. Первую победу одержали американцы Боб и Майк Брайаны.
Братья Брайаны в двух сетах обыграли хорватско-бразильскую пару Иван Додиг/Марсело Мело. Итоговый счет матча – 7:6 (3), 6:0. Матч продолжался один час и шесть минут. Брайаны сделали меньше эйсов, чем соперники (3:9), и совершили меньше двойных ошибок (2:3).
Итоговый турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Группа «Эдберг/Яррид»
1-й тур
Брайан Б./Брайан М. (США) - Додиг/Мело () - 7:6, 6:0 13 ноября 15:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Брайан Б./Брайан М. (США) - Додиг/Мело () - 7:6, 6:0
13 ноября 15:00, , Онлайн-трансляция
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