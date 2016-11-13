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Братья Брайаны обыграли Додига и Мело на Итоговом турнире АТР

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На Итоговом турнире АТР в Лондоне начался групповой турнир в парном разряде. Первую победу одержали американцы Боб и Майк Брайаны.

Братья Брайаны в двух сетах обыграли хорватско-бразильскую пару Иван Додиг/Марсело Мело. Итоговый счет матча – 7:6 (3), 6:0. Матч продолжался один час и шесть минут. Брайаны сделали меньше эйсов, чем соперники (3:9), и совершили меньше двойных ошибок (2:3).

Итоговый турнир АТР

Лондон (Великобритания)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 500 000 долларов

Парный разряд

Группа «Эдберг/Яррид»

1-й тур

Матч

Брайан Б./Брайан М. (США) - Додиг/Мело () - 7:6, 6:0

Место и дата

13 ноября 15:00, , Онлайн-трансляция

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