Братья Брайаны обыграли Додига и Мело на Итоговом турнире АТР

Роджер Федерер: Если бы я мог повторить матч с Джоковичем, то сыграл бы по-другому

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями после финального матча Итогового турнира АТР против серба Новака Джоковича. Напомним, что серб победил со счетом 6:3, 6:4.