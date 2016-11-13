Эдди Альварес: Я провел глупый бой

Американский боец смешанного стиля Эдди Альварес, нокаутированный ирландцем Конором Макгрегором во втором раунде титульного поединка на турнире UFC 205, критически оценил свои действия в этом бою.

«Я провел глупый, дурацкий бой, - цитирует Альвареса The Mirror. - Я заплатил за то, что не придерживался своего плана. Соперник же в свою очередь продемонстрировал хорошую скорость и расчет. Макгрегор проделал феноменальную работу, он продолжает много делать для нашего спорта».

Таким образом, Макгрегор стал чемпионом UFC в двух весовых категориях: легкой и полулегкой. Он стал первым бойцом в истории организации, кому это удалось.