Хиршер выиграл слалом в Леви

Четырехкратный чемпион мира Марсель Хиршер занял первое место в слаломе на втором этапе Кубка мира в Леви (Финляндия).

По итогам двух попыток 27-летний австриец опередил на 1,3 секунды своего соотечественника Михаэля Матта. Третье место занял Манфред Мелльг из Италии.

Для Хиршера эта победа стала 40-й на этапах Кубка мира и 19-я в слаломе.

Отметим, что российский горнолыжник Александр Хорошилов не пробился во вторую попытку, а еще один представитель России Павел Трихичев не смог завершить первый спуск.

Следующий этап Кубка мира у мужчин пройдет 26-27 ноября в канадском Лейк-Луизе, где запланированы скоростной спуск и супергигант.

Леви (Финляндия)

Кубок мира

2-й этап

Мужчины

Слалом

1. Марсель Хиршер (Австрия) – 1.44,67

2. Михаэль Матт (Австрия) – +1,3

3. Манфред Мелльг (Италия) – +1,31…

Александр Хорошилов (Россия) не квалифицировался во вторую попытку.

Павел Трихичев (Россия) не завершил первую попытку.