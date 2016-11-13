Хиршер выиграл слалом в Леви
Четырехкратный
чемпион мира Марсель Хиршер занял первое место в слаломе на втором этапе Кубка
мира в Леви (Финляндия).
По итогам двух попыток 27-летний австриец опередил на 1,3 секунды своего соотечественника Михаэля Матта. Третье место занял Манфред Мелльг из Италии.
Для Хиршера эта победа стала 40-й на этапах Кубка мира и 19-я в слаломе.
Отметим, что российский горнолыжник Александр Хорошилов не пробился во вторую попытку, а еще один представитель России Павел Трихичев не смог завершить первый спуск.
Следующий этап Кубка мира у мужчин пройдет 26-27 ноября в канадском Лейк-Луизе, где запланированы скоростной спуск и супергигант.
Леви (Финляндия)
Кубок мира
2-й этап
Мужчины
Слалом
1. Марсель Хиршер
(Австрия) – 1.44,67
2. Михаэль Матт
(Австрия) – +1,3
3. Манфред Мелльг
(Италия) – +1,31…
Александр Хорошилов (Россия) не квалифицировался во вторую попытку.
Павел Трихичев (Россия) не завершил первую попытку.