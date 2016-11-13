«Химки» обыграли «Нефтехимик»
Матч 22-го тура первенства ФНЛ между «Химками» и «Нефтехимиком»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Химок».
В составе победителей отличились Кирилл Заика, Илья Кузьмичев и Михаил Петрусев. У «Нефтехимика» дубль в активе Андрея Кивы.
«Химки» набрали 30 очков и занимают восьмое место. У «Нефтехимика»
15 очков и 19-е место.
ФНЛ
22-й тур
Матч
Химки - Нефтехимик - 3:2 (0:0)2-й тайм
Место и дата
13 ноября 15:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция
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