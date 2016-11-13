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«Химки» обыграли «Нефтехимик»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 22-го тура первенства ФНЛ между «Химками» и «Нефтехимиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Химок».

В составе победителей отличились Кирилл Заика, Илья Кузьмичев и Михаил Петрусев. У «Нефтехимика» дубль в активе Андрея Кивы.

«Химки» набрали 30 очков и занимают восьмое место. У «Нефтехимика» 15 очков и 19-е место.

ФНЛ

22-й тур

Матч

Химки - Нефтехимик - 3:2 (0:0)

2-й тайм

Место и дата

13 ноября 15:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция

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