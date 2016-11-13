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Пранкер Владимир Краснов (Вован222): Кокорину приходится отдуваться за все проблемы сборной

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пранкер Владимир Краснов, известный как Вован222 рассказал о выложенной в сеть аудиозаписи звонка нападающему сборной России Александру Кокорину.

На записи якобы депутат в грубой форме обращается к футболисту с просьбой перестать вести «распутный образ жизни». В ответ Кокорин сначала отшучивается, затем жестко отвечает.

– Этот пранк делал не я, звонил один знакомый – вы же слышите на записи, что голос не мой, – сказал корреспонденту «Советского спорта» Владимир Краснов. – Не помню, когда была сделана запись – просто после матча с Катаром появился повод ее выложить у себя на канале... Интересно, что спортивные СМИ про звонок Кокорину раструбили, а звонок главе Международного паралимпийского комитета, который ранее сказал, что русские должны доказать, что они чистая нация, ушел на третий план.

– Сомневаюсь, что Кокорин изменился после истории с походом в ночной клуб в Монако, – Прим. ред. – Дело не в Кокорине, а в общей системе. Да, Кокорин известен, поэтому к нему более пристальное внимание, чем к кому-то другому. Все началось после того, как он стал публиковать смешные фото с Мамаевым. Потом была эта история с шампанским. Вот Кокорину и приходится отдуваться за все проблемы сборной России. Но самое главное – футболисты не понимают, что плохого они делают. Живут как живут. С Кокориным, кстати, я немного общался пару лет назад на премьере какого-то фильма. Обычный парень. Играет, как может. Но нет у него мотивации...

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