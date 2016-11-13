Николай Мишин: Браст - неправильный для нашего хоккея мастер. Персонаж!
Тренер вратарей «Амура» Николай Мишин поделился впечатлениями от игры голкипера братиславского «Слована» Барри Браста.
- Я, наоборот,
отношусь к нему с особой симпатией.
Неправильный для нашего хоккея мастер!
Очень много выходит из ворот, играет на
публику, нарушает многие правила.
Персонаж! У таких ребят технику лучше
не менять, они работают исключительно
на инстинктах. Что-то уберешь - все
нарушишь.
С кем в КХЛ можно сравнить Браста? В активности, в хорошей игре клюшкой - только с нашим Печурским, - передает слова Мишина портал russia-hockey.
Напомним, в этом сезоне канадский вратарь «Слована» вышел в 19 встречах свой команды, отразив 491 бросок по своим воротам и пропустив 49 шайб.
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