Николай Мишин: Браст - неправильный для нашего хоккея мастер. Персонаж!

Тренер вратарей «Амура» Николай Мишин поделился впечатлениями от игры голкипера братиславского «Слована» Барри Браста.

- Я, наоборот, отношусь к нему с особой симпатией. Неправильный для нашего хоккея мастер! Очень много выходит из ворот, играет на публику, нарушает многие правила. Персонаж! У таких ребят технику лучше не менять, они работают исключительно на инстинктах. Что-то уберешь - все нарушишь.



С кем в КХЛ можно сравнить Браста? В активности, в хорошей игре клюшкой - только с нашим Печурским, - передает слова Мишина портал russia-hockey.

Напомним, в этом сезоне канадский вратарь «Слована» вышел в 19 встречах свой команды, отразив 491 бросок по своим воротам и пропустив 49 шайб.