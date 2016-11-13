Илья Авербух: Уровень Медведевой недосягаем для соперниц

Тренер и хореограф Илья Авербух полагает, что россиянка Евгения Медведева останется безоговорочным лидером сезона в женском одиночном катании.

- Я считаю, что Женя очень сильно входит в новый сезон. Конечно, защищать титул гораздо сложнее, чем его завоевывать. Но надо сказать, что на данный момент уровень Жени недосягаем вообще ни для одной из соперниц, уже показавших себя на различных этапах Гран-при.

Какие-то ошибки, которые были допущены, – это нормально и оправданно, нельзя каждый турнир все выполнять безошибочно, как робот. Но выступление во Франции мне, как хореографу ее программ, понравилось больше, чем в Канаде – Женя прибавляет, - рассказал Авербух.

Напомним, 16-летняя Евгения Медведева является действующей чемпионкой мира и Европы. В текущем сезоне она выиграла этапы Гран-при в Канаде и Франции.

