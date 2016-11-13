Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Балтика0 : 3Динамо
Хоккей  Локомотив1 : 7СКА
Футбол  Болгария- : -Белоруссия
Хоккей  Динамо Москва4 : 5 БЦСКА
Формула-1  Гран-при Бразилии. Гонка
Футбол  Люксембург- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илья Авербух: Уровень Медведевой недосягаем для соперниц

Источник:  Р-СпортКомментарии

Тренер и хореограф Илья Авербух полагает, что россиянка Евгения Медведева останется безоговорочным лидером сезона в женском одиночном катании.

- Я считаю, что Женя очень сильно входит в новый сезон. Конечно, защищать титул гораздо сложнее, чем его завоевывать. Но надо сказать, что на данный момент уровень Жени недосягаем вообще ни для одной из соперниц, уже показавших себя на различных этапах Гран-при.

Какие-то ошибки, которые были допущены, – это нормально и оправданно, нельзя каждый турнир все выполнять безошибочно, как робот. Но выступление во Франции мне, как хореографу ее программ, понравилось больше, чем в Канаде – Женя прибавляет, - рассказал Авербух.

Напомним, 16-летняя Евгения Медведева является действующей чемпионкой мира и Европы. В текущем сезоне она выиграла этапы Гран-при в Канаде и Франции.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Татьяна Тарасова: Надеюсь, что падение Медведевой на Гран-при в Париже было последним для нееЗаслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Евгении Медведевой на Гран-при в Париже.«Катя Боброва уже пообещала опять надавать по одному месту»«Катя Боброва уже пообещала опять надавать по одному месту»Падение Евгении Медведевой, эстетика Марии Сотсковой, позор Алены Леоновой и другие события «Гран-при» в Париже — в обзоре Sovsport.ru.Медведева выиграла этап Гран-при в ПарижеРоссийская фигуристка Евгения Медведева победила в одиночном катании на этапе Гран-при в Париже. Таким образом, россиянка досрочно обеспечила себе участие в финале серии.Королева Евгения. Чем запомнился первый день парижского этапа «Гран-при»Королева Евгения. Чем запомнился первый день парижского этапа «Гран-при»Медведева и Пападакис/Сизерон в шаге от рекорда, порванное платье Савченко, «отжиг» Ильиных/Жиганшина - все о событиях первого дня турнира.Медведева выиграла короткую программу на Гран-при в ПарижеРоссиянка Евгения Медведева первенствовала в короткой программе на этапе Гран-при в Париже.Евгения Медведева: «Спасибо» в Париже сказала еще громче, чем в КанадеЕвгения Медведева: «Спасибо» в Париже сказала еще громче, чем в КанадеЧемпионка мира рассказала «Советскому спорту» о почти рекордном выступлении в первый день французского этапа «Гран-при».Ход Медведевой. Чем чемпионка мира ответит на московский вызов Анны Погорилой?Ход Медведевой. Чем чемпионка мира ответит на московский вызов Анны Погорилой?В пятницу в Париже стартует четвертый этап серии «Гран-при». Представляем четыре главных интриги соревнований.Евгения Медведева: Если по телевизору мультик, брошу все и буду его смотретьЕвгения Медведева: Если по телевизору мультик, брошу все и буду его смотретьЧемпионка мира – о раздвоении личности на московском «Гран-при», слове «спасибо» на льду и о том, как повзрослеть, чтобы остаться ребенком.Виктор Кудрявцев: Погорилая и Радионова показали, что готовы бороться с МедведевойЗаслуженный тренер России Виктор Кудрявцев оценил выступление российских фигуристок Анны Погорилой и Елены Радионовой на третьем этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве.Илья Авербух: Липницкая выглядит очень хорошо с точки зрения внешней эстетикиХореограф Илья Авербух высказался о перспективах олимпийской чемпионки Юлии Липницкой в нынешнем сезоне.Александр Коган: Медведева заслуживает быть лицом этапа «Гран-при», хотя в Москве и не выступитЧемпионка Евгения Медведева заслужила своими достижениями на мировых и европейских аренах быть лицом «Гран-при» по фигурному катанию в Москве, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.Алексей Мишин: Насчет формы Липницкой ничего сказать не могу, она готовится выступить в МосквеЗаслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился ожиданиями от российского этапа серии Гран-при по фигурному катанию.Медведева осталась недовольна прокатом произвольной программыРоссийская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свою победу на турнире турнире «Скейт Канада».Илья Авербух: Выступление Жени в Канаде – лучший ответ пропагандистским атакамИлья Авербух: Выступление Жени в Канаде – лучший ответ пропагандистским атакамХореограф-постановщик программ Евгении Медведевой – о триумфальном выступлении чемпионки мира на этапе «Гран-при» в Канаде.Илья Авербух: Медведеву воспринимают как чемпионку мира и законодательницу мод в фигурном катанииТренер Илья Авербух оценил выступление чемпионки мира Евгении Медведевой на этапе серии Гран-при в Канаде.И не хочется дышать... Евгения Медведева начинает сезон с яркой победы в КанадеИ не хочется дышать... Евгения Медведева начинает сезон с яркой победы в КанадеСпустя год после сенсационного взлета на «Гран-при» в США чемпионка мира вновь покоряет Северную Америку — на сей раз ее канадскую часть.Медведева выиграла этап Гран-при Skate Canada, Туктамышева – четвертаяРоссиянка Евгения Медведева заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в канадской Миссисcоге - Skate Canada.«Спасибо!» Как Евгения Медведева разговаривала прямо по ходу выступления (видео)«Спасибо!» Как Евгения Медведева разговаривала прямо по ходу выступления (видео)Чемпионка мира удивила программой, в которой кроме блестящей техники и интереснейшей хореографии присутствовало еще и живое общение с залом.Евгения Медведева: После Japan Open у меня сломался конекЧемпионка мира Евгения Медведева, захватившая лидерство после короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде, рассказала, что выступает на турнире в новых коньках.Медведева выиграла короткую программу на Skate Canada, Туктамышева – третьяРоссийская фигуристка Евгения Медведева захватила лидерство после короткой программы на этапе Гран-при в канадской Миссисcоге.

Евгения Медведева
Евгения Медведевавсе новости
Илья Авербух
Илья Авербухвсе новости

Cпецпредложение