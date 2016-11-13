ЦСКА победил «Парму» в Единой лиге ВТБ
ЦСКА выиграл у «Пармы»
(98:74) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Дмитрий Кулагин, набравший 18 очков.
ЦСКА одержал шестую победу в шести матчах лиги и продолжает возглавлять турнирную таблицу.
В следующем матче в Единой лиге ВТБ ЦСКА сыграет 21 ноября в гостях с «Калевом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
13 ноября 14:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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