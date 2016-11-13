Евгений Бушманов: Чем больше играет Зуев, тем больше набирает кондиции
Старший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов после матча с «Факелом» поделился впечатлениями от игры полузащитника красно-белых Александра Зуева.
- Чем больше играет Зуев, тем больше набирает кондиции. Пока он не тот, каким может быть. Динамика положительная есть, но дальше у нас снова матчи совпадают с основой. Так что, видимо, на этом динамика эта и закончится. Но, в любом случае, если ему представится возможность выйти на поле за основной состав, он будет готов лучше, чем 2-3 недели назад, - передает слова Бушманова «Р-Спорт».
Напомним, что в воскресенье «Спартак-2» переиграл в чемпионате ФНЛ воронежский «Факел» со счетом 1:0.
Матч
Голы
Дранников 44 (1:0 - автогол).
Состав
Спартак-2: Филиппов, Хомуха, Пуцко, Кутин, Самсонов, Тимофеев, Мелкадзе, Леонтьев, Синодзука, Давыдов, Зуев
Факел: Саутин, Багаев, Тихий, Дранников, Осипенко, Бурнаш, Мурнин, Трошечкин, Альшин, Саталкин, Бирюков
Место и дата
13 ноября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция