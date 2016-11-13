Димитрис Итудис: В матче с «Пармой» получили много намеков на то, что нужно исправить

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (98:74).

«В начале нам не хватало энергии, в первой и второй четвертях мы играли явно не на своем уровне. Понятно, что мы хотели равномерно распределить игровое время, и никто у нас не провел больше 24 минут на площадке. При всем уважении к «Парме», игроки которой сражались, мы должны были смотреть на общую картину. Прошло чуть больше 30 часов после трудного матча в пятницу.

Интересно, что против «Реала» мы решили исход встречи во второй четверти, когда выиграли 32:12, сейчас третью четверть выиграли 34:12. Сделаем выводы, в этом матче мы получили много прямых и непрямых намеков на то, что нужно исправить», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Дмитрий Кулагин, набравший 18 очков.

ЦСКА одержал шестую победу в шести матчах лиги и продолжает возглавлять турнирную таблицу.