Евгений Бушманов: Взаимодействие с Каррерой достаточно хорошее

Старший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов после матча с «Факелом» рассказал о работе с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

- Каррера смотрит на состояние ребят, он их видит и знает, кто и сколько готов сыграть. Мы работаем вместе на базе, общаемся регулярно. Если не ежедневно, то довольно часто. Контакт у нас хороший, взаимодействие достаточно хорошее, - цитирует Бушманова ТАСС.

Напомним, что в воскресенье «Спартак-2» переиграл в чемпионате ФНЛ воронежский «Факел» со счетом 1:0.