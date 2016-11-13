Евгений Бушманов: Взаимодействие с Каррерой достаточно хорошее
Старший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов после матча с «Факелом» рассказал о работе с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.
- Каррера смотрит на состояние ребят, он их видит и знает, кто и сколько готов сыграть. Мы работаем вместе на базе, общаемся регулярно. Если не ежедневно, то довольно часто. Контакт у нас хороший, взаимодействие достаточно хорошее, - цитирует Бушманова ТАСС.
Напомним, что в воскресенье «Спартак-2» переиграл в чемпионате ФНЛ воронежский «Факел» со счетом 1:0.
Матч
Голы
Дранников 44 (1:0 - автогол).
Состав
Спартак-2: Филиппов, Хомуха, Пуцко, Кутин, Самсонов, Тимофеев, Мелкадзе, Леонтьев, Синодзука, Давыдов, Зуев
Факел: Саутин, Багаев, Тихий, Дранников, Осипенко, Бурнаш, Мурнин, Трошечкин, Альшин, Саталкин, Бирюков
Место и дата
13 ноября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция