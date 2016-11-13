Прайс стал первым вратарем в истории НХЛ, начавшим сезон с 10 побед
Голкипер «Монреаля»
Кэри Прайс отразил все 25 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом»
(5:0).
Эта победа стала 29-летнего канадца десятой в десяти матчах сезона. Таким образом, Прайс стал первым голкипером в истории НХЛ, который начал сезон с десяти побед подряд.
В этих матчах Прайс отразил 95,7 процентов бросков, пропуская 1,4 шайбы в среднем за игру.
В следующем матче «Монреаль» сыграет в гостях с «Чикаго» в ночь на понедельник.
Матч
Монреаль - Детройт - 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Дано (Пачиоретти, Шоу), 4:17 (1:0). Байрон 7:59 (2:0). Уэбер (Гальченюк, Радулов), 19:00 (3:0 - бол.). Шоу (Марков, Гальченюк), 35:13 (4:0 - бол.). Пачиоретти (Шоу, Дано), 36:49 (5:0).
Место и дата
13 ноября 03:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически