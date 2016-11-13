Прайс стал первым вратарем в истории НХЛ, начавшим сезон с 10 побед

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс отразил все 25 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:0).

Эта победа стала 29-летнего канадца десятой в десяти матчах сезона. Таким образом, Прайс стал первым голкипером в истории НХЛ, который начал сезон с десяти побед подряд.

В этих матчах Прайс отразил 95,7 процентов бросков, пропуская 1,4 шайбы в среднем за игру.

В следующем матче «Монреаль» сыграет в гостях с «Чикаго» в ночь на понедельник.