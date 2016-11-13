Павел Гусев: Будем стараться попасть в стыковые игры

Главный тренер «Факела» Павел Гусев прокомментировал поражение от «Спартака-2» (0:1) в 22-м туре ФНЛ.



«Игра получилась хорошей. «Спартаку-2» в этой игре повезло больше. Ошибка в концовке первого тайма оказалось роковой. Матч был ближе к ничейному результату. Мы играли в пять защитников и в три центральных полузащитника. Этот план на игру работал. «Спартак-2» сверхзадач перед нами не поставил. Мы знали, как будут действовать красно-белые. Мы находимся с первых туров в лидерах. Стремимся в каждой игре к положительному результату. Будем стараться попасть в стыковые игры. Усиление необходимо, и мы точно это сделаем», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Воронежцы с 36 очками по-прежнему занимают третье место. В следующем туре они 19 ноября примут «Тосно».