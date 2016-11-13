Полузащитник «Боруссии» М Дауд может перейти в «Ливерпуль»

Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Махмуд Дауд привлек внимание «Ливерпуля». Переход может состояться уже в январе.

Как сообщает Goal.com, «Ливерпуль» готов отдать за игрока 26 миллионов фунтов. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп следил за ним со времен его работы в бундеслиге и считает, что он сможет усилить команду. Ранее Клопп хотел видеть в своей команде другого экс-полузащитника «Боруссии» Гранита Джаку, но тот перешел в «Арсенал».

В текущем сезоне 20-летний Махмуд Дауд провел десять матчей за «Боруссию» во всех турнирах. Он выступает на позиции центрального полузащитника.