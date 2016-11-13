Владимир Крикунов: Хотелось выиграть и достать «Барыс»

Главный тренер «Автомобилиста» поделился мнением от игры своей команды в воскресном матче с «Барысом».

- Поздравляю «Барыс» с победой. Противник хорошо настроился на матч с нами, а мы где-то оказались не совсем готовы к такой игре. И хотя мы держались, удаления во втором периоде нас прилично подкосили. И нападение наше не сработало. Без заброшенных шайб все равно не выиграли бы, в крайнем случае была бы ничья. Поэтому надо было забивать.

Мы готовились к этой игре. Разница была в три очка и хотелось выиграть, тем самым достать «Барыс». Лидеров казахской команды все знают. Они забивают практически каждую игру. Говорили, рассказывали, показывали видео. Всегда готовишься под такое звено, но не всегда получается, - рассказал Крикунов пресс-службе астанинской команды.

Напомним, что «Автомобилист» в воскресенье уступил «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0.

КХЛ

Регулярный чемпионат

