Team Secret выиграла турнир ROG Masters по Dota 2

Команда Team Secret стала победителем турнира ROG MASTERS Asia по Dota 2.

В финале чемпионата Team Secret победила филиппинский коллектив Execration со счетом 3:0. Team Secret заработала 70 000 долларов, а Execration досталось 34 000 долларов.

