Даниэль Карвахаль: Постараемся выиграть все матчи до игры с Италией

Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль после победы над Македонией (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира оценил турнирный расклад в группе G.

«У нас сильные соперники. Нам еще предстоит сыграть с Израилем, у нас не будет права на ошибку.

Мы постараемся выиграть все матчи до игры с Италией. Это будет важным фактором для попадания на чемпионат мира», – приводит Marca слова Карвахаля.

Напомним, Испания возглавляет группу G благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, чем у Италии. При этом Испания пока не играла с Израилем, который отстает от лидеров на одно очко.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Испания – Македония