Даниэль Карвахаль: Постараемся выиграть все матчи до игры с Италией
Защитник сборной
Испании Даниэль Карвахаль после победы над Македонией (4:0) в матче отборочного
турнира чемпионата мира оценил турнирный расклад в группе G.
«У нас сильные соперники. Нам еще предстоит сыграть с Израилем, у нас не будет права на ошибку.
Мы постараемся выиграть все матчи до игры с Италией. Это будет важным фактором для попадания на чемпионат мира», – приводит Marca слова Карвахаля.
Напомним, Испания возглавляет группу G благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, чем у Италии. При этом Испания пока не играла с Израилем, который отстает от лидеров на одно очко.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Испания – Македония
Матч
Испания - Македония - 4:0 (1:0)
Голы
Велкоски Д. 34 (1:0 - автогол). Витоло 64 (2:0). Монреаль 83 (3:0). Адурис 85 (4:0).
Состав
Испания: де Хеа, Бартра, Монреаль, Начо, Карвахаль, Коке (Иско, 72), Витоло (Кальехон, 88), Бускетс, Алькантара, Силва, Мората (Адурис, 60)
Македония: Димитриевски, Мойсов, Ристовски, Алиоски, Ристевски, Велкоски Д., Спировски (Жута, 61), Барди, Хасани (Гиоргиев, 89), Пандев, Несторовски (Ибраими А., 81)
Предупреждения:
нет - Алиоски, 90
Судья:
Роберт Шёргенхофер (Австрия)
Место и дата
12 ноября 22:45, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Текстовая трансляция