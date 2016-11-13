Гарсия обыграла Плишкову и вывела Францию вперед в финале Кубка Федерации
Третья игра в рамках финального матча Кубка Федерации между
француженкой Каролин Гарсией и чешкой Каролиной Плишковой завершился победой
чешской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Гарсии.
Матч продолжался один час и 54 минуты. Гарсия сделала пять эйсов против девяти у соперницы и совершила две двойных ошибки против трех у Плишковой. Счет в матче стал 2:1 в пользу Франции. В следующем матче Кристина Младенович сыграет с Петрой Квитовой. В случае победы Младенович Франция обеспечит себе общую победу.
Кубок Федерации. Финал
Матч
Гарсия К. (Франция) - Плишкова К. (Чехия) - 6:3, 3:6, 6:3
Место и дата
13 ноября 15:30, , Онлайн-трансляция
Франция
– Чехия – 2:1
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