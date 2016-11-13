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Гарсия обыграла Плишкову и вывела Францию вперед в финале Кубка Федерации

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Третья игра в рамках финального матча Кубка Федерации между француженкой Каролин Гарсией и чешкой Каролиной Плишковой завершился победой чешской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Гарсии.

Матч продолжался один час и 54 минуты. Гарсия сделала пять эйсов против девяти у соперницы и совершила две двойных ошибки против трех у Плишковой. Счет в матче стал 2:1 в пользу Франции. В следующем матче Кристина Младенович сыграет с Петрой Квитовой. В случае победы Младенович Франция обеспечит себе общую победу.

Кубок Федерации. Финал

Матч

Гарсия К. (Франция) - Плишкова К. (Чехия) - 6:3, 3:6, 6:3

Место и дата

13 ноября 15:30, , Онлайн-трансляция

Франция – Чехия – 2:1

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