Гарсия обыграла Плишкову и вывела Францию вперед в финале Кубка Федерации

Светлана Кузнецова: В последние годы я была не в лучшей форме, но в этом что-то изменилось

Российская теннисистка Светлана Кузнецова призналась, что не могла проиграть чешке Каролине Плишковой в матче второго тура группового этапа итогового турнира WTA.