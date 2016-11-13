«Шинник» уступил «Спартаку-Нальчику»
«Спартак-Нальчик» дома обыграл «Шинник» (2:0) в 22-м туре ФНЛ.
Счет на 56-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Никита Дроздов. На 74-й минуте Андрей Кузнецов удвоил преимущество своего клуба.
Команда Хасанби Биджиева с 24 очками занимает на данный момент 16-е место, ярославцы с 32 баллами - на 7-й строчке.
В следующем туре «Спартак-Нальчик» 19 ноября сыграет на выезде с «Тюменью», а «Шинник» в тот же день встретится в гостях с «Лучом-Энергией».
Матч
Спартак-Нальчик - Шинник - 2:0 (0:0)
Место и дата
13 ноября 16:00, Спартак, Онлайн-трансляция
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