TheMongolz стала чемпионом турнира ROG Masters по CS:GO

Монгольская команда TheMongolz стала победителем турнира ROG Masters Asia по Counter-Strike: Global Offensive.



В финале турнира TheMongolz обыграла сингапурскую пятерку из dream[S]cape со счетом 3:0 (16:4 de_cache, 16:12 de_mirage, 16:13 de_cobble). TheMongolz получили чек на 23 750 долларов, а dream[S]cape увезут домой 11 250 долларов.

Thats it! @MongolzCs win with a convincing 3-0 and are our new #ROGMASTERS champions!

What a great performance throughout the tournament! pic.twitter.com/tfgIwONj7l