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Хосе Кальехон: Лопетеги вселяет уверенность в игроков сборной Испании

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник сборной Испании Хосе Кальехон после матча отборочного турнира чемпионата мира с Македонией (4:0) оценил результаты команды в квалификации и рассказал, чего ждет от товарищеского матча с Англией на «Уэмбли».

«Мы стартовали очень хорошо, чему очень рады. Надеюсь, будем играть так же и дальше. Важно, что Лопетеги вселяет в нас уверенность.

Витоло показал отличный уровень, Лукас Васкес также сыграл здорово. С нетерпением ждем следующего матча.

Я впервые сыграю на «Уэмбли». Со временем я буду вспоминать этот момент. Постараемся оставить на этом стадионе хорошее впечатление о нашей команде», – приводит Marca слова Кальехона.

Матч Англия – Испания пройдет 15 ноября. Начало – 23:00 (мск).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Испания – Македония

Матч

Испания - Македония - 4:0 (1:0)

Голы

Велкоски Д. 34 (1:0 - автогол). Витоло 64 (2:0). Монреаль 83 (3:0). Адурис 85 (4:0).

Состав

Испания: де Хеа, Бартра, Монреаль, Начо, Карвахаль, Коке (Иско, 72), Витоло (Кальехон, 88), Бускетс, Алькантара, Силва, Мората (Адурис, 60)

Македония: Димитриевски, Мойсов, Ристовски, Алиоски, Ристевски, Велкоски Д., Спировски (Жута, 61), Барди, Хасани (Гиоргиев, 89), Пандев, Несторовски (Ибраими А., 81)

Предупреждения:

нет - Алиоски, 90

Судья:

Роберт Шёргенхофер (Австрия)

Место и дата

12 ноября 22:45, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Текстовая трансляция

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