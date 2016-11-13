Хосе Кальехон: Лопетеги вселяет уверенность в игроков сборной Испании

Полузащитник сборной Испании Хосе Кальехон после матча отборочного турнира чемпионата мира с Македонией (4:0) оценил результаты команды в квалификации и рассказал, чего ждет от товарищеского матча с Англией на «Уэмбли».

«Мы стартовали очень хорошо, чему очень рады. Надеюсь, будем играть так же и дальше. Важно, что Лопетеги вселяет в нас уверенность.

Витоло показал отличный уровень, Лукас Васкес также сыграл здорово. С нетерпением ждем следующего матча.

Я впервые сыграю на «Уэмбли». Со временем я буду вспоминать этот момент. Постараемся оставить на этом стадионе хорошее впечатление о нашей команде», – приводит Marca слова Кальехона.

Матч Англия – Испания пройдет 15 ноября. Начало – 23:00 (мск).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Испания – Македония