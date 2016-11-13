Хосе Кальехон: Лопетеги вселяет уверенность в игроков сборной Испании
Полузащитник сборной
Испании Хосе Кальехон после матча отборочного турнира чемпионата мира с
Македонией (4:0) оценил результаты команды в квалификации и рассказал, чего
ждет от товарищеского матча с Англией на «Уэмбли».
«Мы стартовали очень хорошо, чему очень рады. Надеюсь, будем
играть так же и дальше. Важно, что Лопетеги вселяет в нас уверенность.
Витоло показал отличный уровень, Лукас Васкес также сыграл здорово. С нетерпением ждем следующего матча.
Я впервые сыграю на «Уэмбли». Со временем я буду вспоминать этот момент. Постараемся оставить на этом стадионе хорошее впечатление о нашей команде», – приводит Marca слова Кальехона.
Матч Англия – Испания пройдет 15 ноября. Начало – 23:00 (мск).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Испания – Македония
Матч
Испания - Македония - 4:0 (1:0)
Голы
Велкоски Д. 34 (1:0 - автогол). Витоло 64 (2:0). Монреаль 83 (3:0). Адурис 85 (4:0).
Состав
Испания: де Хеа, Бартра, Монреаль, Начо, Карвахаль, Коке (Иско, 72), Витоло (Кальехон, 88), Бускетс, Алькантара, Силва, Мората (Адурис, 60)
Македония: Димитриевски, Мойсов, Ристовски, Алиоски, Ристевски, Велкоски Д., Спировски (Жута, 61), Барди, Хасани (Гиоргиев, 89), Пандев, Несторовски (Ибраими А., 81)
Предупреждения:
нет - Алиоски, 90
Судья:
Роберт Шёргенхофер (Австрия)
Место и дата
12 ноября 22:45, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Текстовая трансляция