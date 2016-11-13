«Лада» победила «Виборг» в Кубке ЕГФ
«Лада» выиграла у «Виборга»
(29:26) в первом матче третьего раунда Кубка ЕГФ.
Самым результативным игроком матча стала разыгрывающая «Лады» Елизавета Малашенко, забившая девять голов.
Ответный матч пройдет 19 ноября в датском Виборге.
Напомним, накануне «Кубань» также выиграла первый матч третьего раунда у австрийского «Хипо» (29:23).
Тольятти
Кубок ЕГФ
Женщины
3-й раунд
«Лада» (Россия) – «Виборг»
(Дания) – 29:26 (18:10)
«Лада»: Уткина, Цивка; Малашенко (9), Дмитриева (5), Горшкова (4), Самохина (4), Снопова (3), Голец (2), Какмоля (2), Арефьева, Барынина, Карпачева, Краснова, Носикова, Санникова, Щербак.
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