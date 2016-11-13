«Лада» победила «Виборг» в Кубке ЕГФ

читайте также

«Лада» сыграет с «Виборгом», «Кубань» – с «Хипо» «Лада» и «Кубань» узнали соперников по третьему квалификационному раунду Кубка ЕГФ.

«Лада» проиграла «Виперсу», но по сумме двух матчей остается в Кубке ЕГФ «Лада» потерпела поражение от норвежского «Виперса» (26:32) в ответном матче второго квалификационного раунда Кубка ЕГФ в Кристиансанде.

Гандболистка сборной России Акопян завершила карьеру Гандболистка женской сборной России Ольга Акопян приняла решение завершить спортивную карьеру. Отметим, что на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро разыгрывающая тольяттинской «Лады» завоевала золото в составе национальной команды.

Молодежная сборная России вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира Молодежная сборная России по гандболу одержала победу над Норвегией (35:24) в четвертьфинале чемпионата мира в Москве.

Алексей Гумянов: «Кубань» присоединяется к финансовым монстрам Главный тренер «Звезды» Алексей Гумянов высказался о раскладе сил в женской суперлиге и перспективах своей команды в следующем сезоне.

«Звезда» подписала контракт с Одрузовой Разыгрывающая Дарья Одрузова стала игроком «Звезды». Детали контракта не называются.

Листопад стала игроком «Звезды» Правая полусредняя Анастасия Листопад подписала контракт со «Звездой». Детали соглашения не разглашаются.

Молодежная сборная России победила Испанию в товарищеском матче Женская молодежная сборная России по гандболу в товарищеском матче в Гвадалахаре обыграла Испанию (30:26).

«Лада» проиграла «Тим Твису» финал Кубка кубков «Лада» проиграла датскому «Тим Твису» (25:30) в ответном матче финала Кубка кубков и не смогла завоевать трофей.

«Лада» проиграла «Тим Твису» первый матч финала Кубка кубков «Лада» потерпела поражение от датского «Тим Твиса» (27:31) в первом финальном матче Кубка обладателей кубков.

«Астраханочка» обыграла «Ладу» и вышла в финал женского чемпионата России по гандболу Гандболистки «Астраханочки» в рамках третьего матча полуфинальной серии плей-офф женского чемпионата России нанесли поражение тольяттинской «Ладе» (29:25).

«Ростов-Дон» победил «Динамо-Синару», «Лада» проиграла «Астраханочке» В субботу прошли первые матчи полуфинальных серий плей-офф женской суперлиги.

«Лада» снова обыграла «Университет» и вышла в полуфинал ЧР Гандболистки тольяттинской «Лады» вышли в полуфинал чемпионата России, обыграв ижевский «Университет» и во втором матче четвертьфинальной серии.

«Лада» победила «Крим Меркатор» в первом матче 1/2 финала Кубка кубков «Лада» обыграла «Крим Меркатор» (28:24) в первом матче 1/2 финала Кубка кубков.

«Лада» победила «Луч» в перенесенном матче «Лада» одержала победу над «Лучом» (38:18) в перенесенном матче 16-го тура женской суперлиги. Оба тайма завершились с одинаковым счетом 19:9 в пользу хозяев.

Женская молодежная сборная России начала сбор в Новогорске Главный тренер женской молодежной сборной России по гандболу Анатолий Скоробогатов вызвал 21 игрока на сбор в Новогорске.

«Астраханочка» переиграла «Ладу», «Динамо-Синара» была сильнее «Звезды» «Астраханочка» одержала победу в центральном матче 18-го тура женской суперлиги с «Ладой» (28:24).

«Лада» победила «Кубань» «Лада» одержала победу над «Кубанью» (40:32) в перенесенном матче 19-го тура женской суперлиги.

«Звезда» сыграет с «Ладой» в ¼ финала Кубка кубков Во вторник в штаб-квартире ЕГФ в Вене состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка кубков. По ее итогам российские «Лада» и «Звезда» сыграют друг с другом.