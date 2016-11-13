Понтус Вернблум: Я немного приболел
13 ноября игроки футбольного клуба ЦСКА провели восстановительную
тренировку в новом современном фитнес-центре THE BASE Fitness,
расположенном в офисе adidas Group.
Игроки приняли участие в силовых и сайклинг-классах, а также испробовали на себе уникальную программу тренировок EXOS -систему подготовки, ранее доступную лишь профессиональным спортсменам (Немецкой Национальной Футбольной Федерации, Национальной Олимпийской сборной Китая, клубам NFL). Одно из важных преимуществ тренировок EXOS — это их эффективность с точки зрения восстановления.
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум приехал вместе с командой, но
участия в тренировке не принимал.
- Как дела? –
поинтересовался у Вернблума корреспондент «Советского спорта».
- Вообще неплохо, но чувствую – немного приболел после того, как в
субботу поиграл в минусовую температуру против «Уфы». Было холодно, а впереди
еще завтрашняя тренировка. Пока я немного устал.
- Температуры нет?
- Нет, просто не очень хорошее настроение. И спал нормально, со
сном у меня все всегда хорошо.
Полностью интервью с Вернблумом – скоро на сайте «Советского спорта»