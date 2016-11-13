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Понтус Вернблум: Я немного приболел

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

13 ноября игроки футбольного клуба ЦСКА провели восстановительную тренировку в новом современном фитнес-центре THE BASE Fitness,  расположенном в офисе adidas Group.

Игроки приняли участие в силовых и сайклинг-классах, а также испробовали на себе уникальную программу тренировок EXOS -систему подготовки, ранее доступную лишь профессиональным спортсменам (Немецкой Национальной Футбольной Федерации, Национальной Олимпийской сборной Китая, клубам NFL). Одно из важных преимуществ тренировок EXOS — это их эффективность с точки зрения восстановления.

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум приехал вместе с командой, но участия в тренировке не принимал.

- Как дела? – поинтересовался у Вернблума корреспондент «Советского спорта».

- Вообще неплохо, но чувствую – немного приболел после того, как в субботу поиграл в минусовую температуру против «Уфы». Было холодно, а впереди еще завтрашняя тренировка. Пока я немного устал.

- Температуры нет?

- Нет, просто не очень хорошее настроение. И спал нормально, со сном у меня все всегда хорошо.

Полностью интервью с Вернблумом – скоро на сайте «Советского спорта» 

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