Виктор Булатов: Лидерство «Спартака» - это надолго
Бывший полузащитник «Спартака», ныне главный тренер «Торпедо» Виктор Булатов поделился своими впечатлениями о лидерстве красно-белых в турнирной таблице премьер-лиги.
– Начиная с первых игр этого сезона, отметил для себя, что есть в игре «Спартака» какая-то основательность, идея, а также заметна прекрасная физическая форма футболистов, – сказал Булатов. – Даже когда были временные неудачи, был уверен, что лидерство «Спартака» – это надолго, и команда будет претендовать на чемпионство. Главное, что сейчас бросается в глаза, – это физическое состояние команды, а отсюда и общая скорость работы с мячом. Заслуга ли это Массимо Карреры или база, заложенная Дмитрием Аленичевым, мне судить трудно.
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