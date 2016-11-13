Хенрик Карлссон обновил рекорд «Барыса» по «сухим» матчам за сезон
Шведский вратарь астанинского «Барыса» Хенрик Карлссон установил новый личный и клубный рекорд по матчам «на ноль» в чемпионатах КХЛ.
После воскресной встречи регулярного чемпионата против «Автомобилиста» (4:0) голкипер Хенрик Карлссон довел количество «сухих» матчей в текущем до шести. Это является новым клубным рекордом казахской команды.
Напомним, что Карлссон провел 24 встречи в нынешнем чемпионате и по количеству «сухих» матчей занимает второе место, отставая от первой позиции лишь на один «сухой» матч.
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