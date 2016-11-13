Форвард «Барыса» Боченски стал лучшим иностранным бомбардиром в истории КХЛ
«Барыс»
обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0. Одну
из шайб забросил нападающий Брэндон Боченски.
Для
Боченски это было 366-е очко в КХЛ (151 шайба + 215
передач). По этому показателю он вышел на
первое место среди всех иностранных игроков КХЛ. Он опередил норвежца Партика
Торесена, у которого 365 очков.
34-летний уроженец США Брэндон Боченски выступает за «Барыс» с 2010 года. Он принял гражданство Казахстана в 2014 году.
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