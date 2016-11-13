Эдуард Занковец: Ошибок в игре «Барыса» стало на самом деле меньше

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:0) в Астане.

– Думаю, что самый важный момент – игра в неравных составах, – приводит слова Занковца официальный сайт «Барыса». – У нас было много большинства во втором периоде, и нам удалось, к счастью, забить гол, думаю, что это был основной момент. Плюс выстояли в меньшинстве, хорошо сыграли и полевые игроки, и особенно наш вратарь в третьем периоде.

– Видите ли вы стабильность в игре команды, или все-таки есть ещё шероховатости?

– Мы определенно играем лучше, но, в любом случае, есть и ошибки, которые хотелось бы в дальнейшем исправлять, без них, наверное, хоккея не бывает. Но ошибок у нас сейчас на самом деле меньше.

– Когда увидим в игре Дастина Бойда?

– Он уже начал тренироваться, правда, пока не с основной группой. Думаю, что в конце ноября он приступит к тренировкам с основной группой.

Напомним, голы в матче забили Роман Савченко, Найджел Доус, Брэндон Боченски и Александр Липин.

Благодаря этой победе «Барыс» набрал 40 очков и поднялся на восьмое место Восточной конференции.