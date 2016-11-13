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Борис Бурзиев: Бой Макгрегора и Нурмагомедова был бы очень интересен

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Союза смешанных боевых единоборств России Борис Бурзиев прокомментировал возможность проведения боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Коннором Макгрегором. Он сказал, что такой поединок был бы очень интересным.

«По ажиотажу и потенциалу в раскрутке бой Макгрегора с Хабибом, в том числе и для UFC является очень интересным, к тому же, никогда не было лучшего момента для выхода UFC на российский рынок.

Несмотря на то, что турнир прошел в Нью-Йорке, он такой большой резонанс получил в России. Наверное, он в некотором роде изменил ситуацию на рынке ММА в России, потому что до сих пор в организации не было героя масштаба того же Макгрегора», - цитирует Бурзиева «Р-Спорт».

Напомним, что минувшей ночью Нурмагомедов в Нью-Йорке победил американца Майкла Джонсона. Макгрегор же оказался сильнее другого представителя США Эдди Альварес.

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