Дубль Луценко помог «Динамо» разгромить «Балтику»

Дмитрий Парфенов: Мы готовились к серьезному матчу с «Мордовией», он таким и получился

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов после победы над «Мордовией» в гостевом матче 21-го тура Футбольной национальной похвалил подопечных за игру и результат.