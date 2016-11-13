Дубль Луценко помог «Динамо» разгромить «Балтику»
«Балтика» дома уступила «Динамо» (0:3) в 22-м туре первенства ФНЛ.
У гостей отличились Владимир Рыков (12-я минута) и Евгений Луценко (28-я и 69-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Бело-голубые набрали 50 очков и упрочили свое лидерство в таблице первого дивизиона. Калининградцы с 15-ю очками по-прежнему занимают последнее место.
В следующем туре «Динамо» 19 ноября примет «Зенит-2», а «Балтика» в тот же день сыграет в гостях с «Нефтехимиком».
Матч
Голы
Рыков 12 (0:1). Луценко 28 (0:2). Луценко 69 (0:3).
Состав
Балтика: Вамбольт, Почивалин, Пономарёв (Зимулька, 46), Марущак, Крючков, Бутаков (Суханов, 51), Цимбал, Каленкович, Родионов, Подбельцев (Сердюк, 64), Соломатин (Елисеев А., 76)
Динамо: Шунин, Хольмен, Рыков, Морозов, Козлов, Кузьмин (Сарамутин, 88), Катрич, Ташаев, Зотов (Драгун, 70), Сапета, Луценко
Предупреждения:
Крючков, 31; Подбельцев, 61 - Драгун, 83; Хольмен, 86
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
13 ноября 17:00, Балтика, Текстовая трансляция