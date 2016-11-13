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Видео боя КХЛ: Яков Рылов («Динамо» Мск) vs Грег Скотт (ЦСКА)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ между московскими «Динамо» и ЦСКА произошла драка между канадским форвардом армейцев Грегом Скоттом и защитником динамовцев Яковом Рыловым.

Напомним, что встреча проходит на арене «ВТБ Ледовый дворец». «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча. После двух периодов счет в игре равный - 3:3.

Матч

Динамо - ЦСКА - 4:5 Б. (2:3, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Андронов (Петров), 5:13 (0:1). Кугрышев (Денисов), 11:00 (0:2 - бол.). Петров (Попов), 11:33 (0:3). Карсумс (Галимов, Цветков), 14:29 (1:3 - бол.). Дугин (Хиетанен), 15:45 (2:3 - бол.). Тарасов (Дугин, Карпов), 37:50 (3:3). Кутейкин (Цветков, Карсумс), 46:08 (4:3 - бол.). Ожиганов (Денисов, Сорокин), 54:48 (4:4 - бол.).

Победный буллит:

Кугрышев - 4:5.

Место и дата

13 ноября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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