Видео боя КХЛ: Яков Рылов («Динамо» Мск) vs Грег Скотт (ЦСКА)
Во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ между московскими «Динамо» и ЦСКА произошла драка между канадским форвардом армейцев Грегом Скоттом и защитником динамовцев Яковом Рыловым.
Напомним, что встреча проходит на арене «ВТБ Ледовый дворец». «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча. После двух периодов счет в игре равный - 3:3.
Матч
Динамо - ЦСКА - 4:5 Б. (2:3, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Андронов (Петров), 5:13 (0:1). Кугрышев (Денисов), 11:00 (0:2 - бол.). Петров (Попов), 11:33 (0:3). Карсумс (Галимов, Цветков), 14:29 (1:3 - бол.). Дугин (Хиетанен), 15:45 (2:3 - бол.). Тарасов (Дугин, Карпов), 37:50 (3:3). Кутейкин (Цветков, Карсумс), 46:08 (4:3 - бол.). Ожиганов (Денисов, Сорокин), 54:48 (4:4 - бол.).
Победный буллит:
Кугрышев - 4:5.
Место и дата
13 ноября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция