«Астраханочка» проиграла «Лейпцигу», но сохранила третье место в группе
«Астраханочка»
потерпела поражение от «Лейпцига» (27:30) в матче пятого тура группового этапа
Лиги чемпионов.
В составе чемпионов России девять голов забила левая полусредняя Карина Сабирова.
Отметим, что в матче первого круга «Астраханочка» обыграла дома «Лейпциг» (27:24), и благодаря большему числу голов в гостях сохранила третье место в группе B, которое дает право продолжить выступление в основном раунде Лиги чемпионов.
Лейпциг (Германия)
Лига чемпионов
Женщины
Групповой этап
Группа B
5-й тур
«Лейпциг» (Германия) –
«Астраханочка» (Россия) – 30:27 (14:14)
«Астраханочка»: Трусова, Ваганова; Сабирова (9), Постнова (4), Чигиринова (3), Чаплыгина (2), Кожокарь (2), Левша (2), Шичкина (2), Сисенова (2), Емельяненко (1), Иванова, Клименко, Зеленкова.
В заключительном туре группового этапа 20 ноября «Астраханочка» примет «Ференцварош».