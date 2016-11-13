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«Астраханочка» проиграла «Лейпцигу», но сохранила третье место в группе

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«Астраханочка» потерпела поражение от «Лейпцига» (27:30) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В составе чемпионов России девять голов забила левая полусредняя Карина Сабирова.

Отметим, что в матче первого круга «Астраханочка» обыграла дома «Лейпциг» (27:24), и благодаря большему числу голов в гостях сохранила третье место в группе B, которое дает право продолжить выступление в основном раунде Лиги чемпионов.

Лейпциг (Германия)

Лига чемпионов

Женщины

Групповой этап

Группа B

5-й тур

«Лейпциг» (Германия) – «Астраханочка» (Россия) – 30:27 (14:14)

«Астраханочка»: Трусова, Ваганова; Сабирова (9), Постнова (4), Чигиринова (3), Чаплыгина (2), Кожокарь (2), Левша (2), Шичкина (2), Сисенова (2), Емельяненко (1), Иванова, Клименко, Зеленкова.

В заключительном туре группового этапа 20 ноября «Астраханочка» примет «Ференцварош».

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