Гол Зырянова помог «Зениту-2» обыграть «Енисей»
Матч 22-го тура первенства ФНЛ между «Зенитом-2» и «Енисеем»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Зенита-2».
В составе победителей отличились Илья Зуев и Константин Зырянов. «Зенит-2» набрал 30 очков и занимает восьмое место. У «Енисея» 34 очка и пятое место.
ФНЛ
22-й тур
Матч
Голы
Зуев 7 (1:0). Евсеев 42 (2:0).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Костин, Лобов, Круговой (Саламатов, 90), Мильдзихов, Зуев, Зырянов (Камышев, 61), Бавин, Исаев (Мусаев, 89), Евсеев, Ящук (Долгов, 69)
Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин, Васильев, Алиев (Нивалдо, 81), Ломакин, Ланин, Рожков (Коротаев, 67), Иванов (Фатуллаев, 81), Малоян (Козлов, 46), Камеш
Предупреждения:
Зуев, 21; Чернов, 72; Камышев, 83 - Камеш, 27; Ланин, 75
Судья:
Станислав Васильев (Россия)
Место и дата
13 ноября 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция