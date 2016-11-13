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Кейн покинул расположение сборной Англии и не сыграет в товарищеском матче с испанцами

Источник:  BBCКомментарии

И.о. главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт отпустил нападающего Харри Кейна из расположения команды. Теперь форвард вернется в «Тоттенхэм».

Как сообщает ВВС, это связано с состоянием здоровья Кейна. Он вернулся на поле после травмы, полученной 18 сентября, но с тех пор сыграл только 73 минуты. В матче квалификации ЧМ-2018 против сборной Шотландии (3:0) он остался на скамейке запасных.

Товарищеский матч Англия – Испания состоится 15 ноября. Начало в 23:00 по Москве.

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