Автобус «Терека» перекрасили в цвета сборной России
Автобус «Терека» оформили в цветах сборной России, которая 15 ноября проведет в Грозном товарищеский матч с Румынией.
Официальный транспорт сборной России в Грозном. Машины сопровождения прилагаются pic.twitter.com/qcwkDZN4tG— Артем Локалов (@lokalov) 13 ноября 2016 г.
На автобусе, который раскрашен теперь в бордовые цвета, размещена надпись «Россия» и логотип РФС.
«Терек» в эти дни передвигается на автобусе дублирующего состава. После отъезда сборной автобусу вернут цвета «Терека».
Терек пересел на автобус дублеров. А основной транспорт клуба для национальной команды перекрасили в цвета сборной pic.twitter.com/iNNh0rfSlx— Артем Локалов (@lokalov) 13 ноября 2016 г.
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