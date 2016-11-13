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Автобус «Терека» перекрасили в цвета сборной России

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Автобус «Терека» оформили в цветах сборной России, которая 15 ноября проведет в Грозном товарищеский матч с Румынией.

На автобусе, который раскрашен теперь в бордовые цвета, размещена надпись «Россия» и логотип РФС. 

«Терек» в эти дни передвигается на автобусе дублирующего состава. После отъезда сборной автобусу вернут цвета «Терека». 

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