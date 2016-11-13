Беленов присоединился к сборной России
Голкипер «Анжи» Александр Беленов приехал в отель в Грозном, в котором располагается сборная России.
Напомним, вратарь махачкалинцев был вызван в национальную команду после того, как травму получил голкипер «Ростова» Сослан Джанаев.
Во вторник сборная России проведет в столице Чеченской Республики контрольный матч против сборной Румынии.
На этой неделе подопечные Станислава Черчесова уступили в Дохе команде Катара со счетом 1:2.
Матч
Место и дата
15 ноября 19:00, , Онлайн-трансляция
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