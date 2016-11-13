СКА разгромил «Локомотив», одержав 14-ю победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях обыграл «Локомотив» со счетом 7:1.

В составе армейцев дубль оформил Вадим Шипачев, по шайбе забросили Александр Барабанов, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. У «Локомотива» отличился Владислав Гавриков.

Отметим, рекорд по продолжительности победной серии принадлежит «Авангарду», который в сезоне 2010/11 выиграл 18 матчей подряд.

Напомним, следующий матч армейцы проведут 15 ноября в Петербурге против «Барыса», клуб из Ярославля 17 ноября дома сыграет с московским «Динамо».

После 30 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 76 очков. Команда Алексея Кудашова, проведя на одну игру меньше, занимает четвертую строчку с 52 очками.