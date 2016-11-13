СКА разгромил «Локомотив», одержав 14-ю победу подряд
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях обыграл «Локомотив» со
счетом 7:1.
В составе армейцев дубль оформил Вадим Шипачев, по шайбе
забросили Александр Барабанов, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов и
Илья Ковальчук. У «Локомотива» отличился Владислав Гавриков.
Отметим, рекорд по продолжительности победной серии принадлежит «Авангарду», который в сезоне 2010/11 выиграл 18 матчей подряд.
Напомним, следующий матч армейцы проведут 15
ноября в Петербурге против «Барыса», клуб из Ярославля 17 ноября дома сыграет с
московским «Динамо».
После 30 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 76 очков. Команда Алексея Кудашова, проведя на одну игру меньше, занимает четвертую строчку с 52 очками.
Матч
Локомотив - СКА - 1:7 (0:3, 0:2, 1:2)
Голы:
Барабанов (Дергачёв), 0:54 (0:1). Войнов (Дацюк), 8:57 (0:2). Шипачёв (Гусев), 11:33 (0:3). Гусев (Шипачёв), 21:28 (0:4). Шипачёв (Дадонов), 23:41 (0:5 - бол.). Дадонов (Яковлев, Шипачёв), 45:25 (0:6). Ковальчук (Дацюк, Войнов), 45:57 (0:7). Гавриков (Полунин, Коршков), 53:24 (1:7 - бол.).
Место и дата
13 ноября 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция