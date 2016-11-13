Дубль Афиногенова помог «Витязю» обыграть «Северсталь»
«Витязь» дома взял верх над «Северсталью» (4:0) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Миро Аалтонен, Максим Афиногенов (дважды) и Алексей Копейкин.
Подмосковный клуб занимает на данный момент 8-е место в Западной конференции, череповецкая команда идет в ней десятой.
15 ноября «Витязь» примет московское «Динамо», а «Северсталь» в тот же день встретится в Череповце с «Югрой».
Матч
Витязь - Северсталь - 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Голы:
Аалтонен (Копейкин, Кемпе), 18:06 (1:0). Афиногенов (Романов), 42:59 (2:0). Афиногенов (Ержабек, Макеев), 45:17 (3:0). Копейкин (Афиногенов, Никулин), 49:30 (4:0).
Место и дата
13 ноября 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция
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