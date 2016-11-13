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«Химки» обыграли «Енисей», Швед набрал 23 очка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Енисеем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 72:64 в пользу «Химок».

В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед, который набрал 23 очка. У «Енисея» 17 очков в активе Франка Элегара.

«Химки» на данный момент занимают четвертое место. «Енисей» идет на седьмом месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Химки - Енисей - 72:64

Место и дата

13 ноября 17:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

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