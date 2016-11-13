ЦСКА по буллитам обыграл московское «Динамо»

Московское «Динамо» на домашнем льду уступило ЦСКА (4:5 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.



В первом периоде армейцы вели со счетом 3:0, однако до перерыва бело-голубые отквитали две шайбы. В составе ЦСКА отличились Александр Попов, Дмитрий Кугрышев и Кирилл Петров, у «Динамо» - Мартиньш Карсумс и Егор Дугин.

Во втором отрезке Даниил Тарасов сравнял счет, а в заключительной двадцатиминутке Андрей Кутейкин вывел свою команду вперед. Однако Игорь Ожиганов не дал состояться невероятному камбэку - 4:4.

Овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов победу красно-синим принес точный бросок Кугрышева.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

15 ноября «Динамо» сыграет на выезде с «Витязем», а ЦСКА в тот же день примет «Автомобилист».