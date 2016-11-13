ЦСКА по буллитам обыграл московское «Динамо»
Московское «Динамо» на домашнем льду уступило ЦСКА (4:5 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.
В первом периоде
армейцы вели со счетом 3:0, однако до перерыва бело-голубые отквитали две
шайбы. В составе ЦСКА отличились Александр Попов, Дмитрий Кугрышев и Кирилл
Петров, у «Динамо» - Мартиньш Карсумс и Егор Дугин.
Во втором отрезке Даниил Тарасов сравнял счет, а в заключительной двадцатиминутке Андрей Кутейкин вывел свою команду вперед. Однако Игорь Ожиганов не дал состояться невероятному камбэку - 4:4.
Овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов победу красно-синим принес точный бросок Кугрышева.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
15 ноября «Динамо» сыграет на выезде с «Витязем», а ЦСКА в тот же день примет «Автомобилист».
Матч
Динамо - ЦСКА - 4:5 Б. (2:3, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Андронов (Петров), 5:13 (0:1). Кугрышев (Денисов), 11:00 (0:2 - бол.). Петров (Попов), 11:33 (0:3). Карсумс (Галимов, Цветков), 14:29 (1:3 - бол.). Дугин (Хиетанен), 15:45 (2:3 - бол.). Тарасов (Дугин, Карпов), 37:50 (3:3). Кутейкин (Цветков, Карсумс), 46:08 (4:3 - бол.). Ожиганов (Денисов, Сорокин), 54:48 (4:4 - бол.).
Победный буллит:
Кугрышев - 4:5.
Место и дата
13 ноября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция