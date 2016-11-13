Джокович стартовал с победы над Тимом на Итоговом турнире АТР
В Лондоне (Великобритания) стартовал Итоговый турнир АТР. В
первом туре группового турнира серб Новак Джокович обыграл австрийца Доминика
Тима.
Итоговый счет матча – 6:7 (1), 6:0, 6:2 в пользу Джоковича. Матч продолжался два часа и две минуты. Новак сделал три эйса при четырех у соперника и не допустил ни одной двойной ошибки (у Тима их три). Это был стартовый матч турнира в одиночном разряде и, соответственно, первая победа для Джоковича.
Итоговый турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 500 000 долларов
Одиночный разряд
Группа «Иван Лендл»
1-й тур
Матч
Джокович Н. (Сербия) - Тим Д. (Австрия) - 6:7, 6:0, 6:2
Место и дата
13 ноября 17:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически