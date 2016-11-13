Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Балтика0 : 3Динамо
Хоккей  Локомотив1 : 7СКА
Футбол  Болгария- : -Белоруссия
Хоккей  Динамо Москва4 : 5 БЦСКА
Формула-1  Гран-при Бразилии. Гонка
Футбол  Люксембург- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джокович стартовал с победы над Тимом на Итоговом турнире АТР

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Лондоне (Великобритания) стартовал Итоговый турнир АТР. В первом туре группового турнира серб Новак Джокович обыграл австрийца Доминика Тима.

Итоговый счет матча – 6:7 (1), 6:0, 6:2 в пользу Джоковича. Матч продолжался два часа и две минуты. Новак сделал три эйса при четырех у соперника и не допустил ни одной двойной ошибки (у Тима их три). Это был стартовый матч турнира в одиночном разряде и, соответственно, первая победа для Джоковича.

Итоговый турнир АТР

Лондон (Великобритания)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 500 000 долларов

Одиночный разряд

Группа «Иван Лендл»

1-й тур

Матч

Джокович Н. (Сербия) - Тим Д. (Австрия) - 6:7, 6:0, 6:2

Место и дата

13 ноября 17:00, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Братья Брайаны обыграли Додига и Мело на Итоговом турнире АТРНа Итоговом турнире АТР в Лондоне начался групповой турнир в парном разряде. Первую победу одержали американцы Боб и Майк Брайаны.Энди Маррэй: Джокович может быстро вернуть себе лучшие кондицииПервая ракетка мира Энди Маррэй уверен в том, что Новак Джокович быстро преодолеет игровой спад.Кто выиграет Итоговый чемпионат ATP? (Опрос)В воскресенье в Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP-2016.Новак Джокович: Думаю, что смогу отыграть еще много лет на высшем уровнеСербский теннисист Новак Джокович убежден в том, что спад в его карьере носит временный характер.Джокович и Маррэй сыграют в разных группах на Итоговом чемпионате ATPСегодня в Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP-2016.Андрей Черкасов: Маррэй должен подтвердить статус первой ракетки мира на Итоговом чемпионатеБронзовый призер Олимпийских игр-1992 Андрей Черкасов поделился впечатлениями от выступления первой ракетки мира Энди Маррэя на Итоговом чемпионате ATP.Маррэй возглавил чемпионскую гонку ATPПобедитель парижского турнира серии «Мастерс» британец Энди Маррэй возглавил чемпионскую гонку АТР. Ее новая версия была опубликована сегодня.Маррэй обошел Джоковича в рейтинге ATP и стал первой ракеткой мираМаррэй обошел Джоковича в рейтинге ATP и стал первой ракеткой мираБританец Энди Маррэй в обновленном рейтинге ATP от 7 ноября обошел Новака Джоковича из Сербии и стал первой ракеткой мира.Король в паутине. Как Джокович лишился звания первой ракетки мираКороль в паутине. Как Джокович лишился звания первой ракетки мираВ понедельник, 7 ноября ATP-тур получит нового формального лидера в лице британца Энди Маррэя.Маррэй в понедельник станет первой ракеткой мираМаррэй в понедельник станет первой ракеткой мираБританский теннисист Энди Маррэй 7 ноября впервые в карьере возглавит рейтинг-лист ATP.Тим стал последним участником итогового турнира ATPАвстрийский теннисист Доминик Тим стал последним восьмым участником итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который в ноябре пройдет в Лондоне.Джокович проиграл Чиличу в Париже и может лишиться первого места в рейтинге АТРМатч 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Париже между сербом Новаком Джоковичем и хорватом Марином Чиличем завершился победой хорватского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (2) в пользу Чилича.Чилич обеспечил себе путевку на Итоговый турнир ATPЧилич обеспечил себе путевку на Итоговый турнир ATPХорватский теннисист Марин Чилич обыграл в 1/8 финала турнира в Париже бельгийца Давида Гоффена и стал седьмым представителем, квалифицировавшимся на Итоговый турнир ATP.Джокович лидирует в чемпионской гонке АТР, Кузнецов – 47-йОбнародована новая версия чемпионской гонки АТР. Лидирует сербский теннисист Новак Джокович.Чилич вошел в топ-10 рейтинга АТР, лидирует ДжоковичОбнародована новая версия рейтинга АТР. По итогам недели лидерство сохранил сербский теннисист Новак Джокович.Шамиль Тарпищев: В полуфинале Кузнецовой не хватило внутреннего заряда и физических кондицийПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвел итоги полуфинального матча итогового чемпионата WTA Светлана Кузнецова - Доминика Цибулкова.Рафаль Надаль объявил о досрочном завершении сезона из-за травмыРафаль Надаль объявил о досрочном завершении сезона из-за травмыИспанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении сезона и отказе от выступления на Итоговом чемпионате ATP.Роберто Баутиста Агут: Маррэй делает все, чтобы догнать ДжоковичаИспанский теннисист Роберто Баутиста Агут после поражения от Энди Маррэя в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае оценил шансы британца стать первым номером рейтинга ATP и оценил свою игру на этой неделе.Джокович проиграл Баутисте-Агуту на турнире в ШанхаеПервая ракетка мира Новак Джокович не смог пробиться в финал турнира серии «Мастерс», который проходит в Шанхае.Новак Джокович: Еще рано списывать со счетов Роджера и РафуПервая ракетка мира Новак Джокович уверен в том, что Роджер Федерер и Рафаэль Надаль еще не сказали своего последнего слова в ATP-туре.
Доминик Тим
Доминик Тимвсе новости
Новак Джокович
Новак Джоковичвсе новости
Barclays ATP World Tour Finals
Barclays ATP World Tour Finalsтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение