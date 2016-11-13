Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Балтика0 : 3Динамо
Хоккей  Локомотив1 : 7СКА
Футбол  Болгария- : -Белоруссия
Хоккей  Динамо Москва4 : 5 БЦСКА
Формула-1  Гран-при Бразилии. Гонка
Футбол  Люксембург- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Станислав Черчесов: Поддержка в Грозном нам поможет

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после прилета команды в Грозный дал короткий комментарий «Советскому спорту».

- Полет прошел нормально. Правда, на полчаса позже вылетели. Видимо, самолет задержался в Москве, - сказал Станислав Черчесов. - Мы интенсивно поработали в воскресенье с утра. Один из дней, когда можно было поработать. Потому что до игры было пару дней, потом  после игры ребят надо было восстановить. Теперь осталась предыгровая тренировка - и матч.

- В Грозном будет аншлаг...
- Другого здесь и не ожидал. Когда я работал в «Тереке», почти на всех матчах был аншлаг. Поддержка нам поможет.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Беленов присоединился к сборной РоссииГолкипер «Анжи» Александр Беленов приехал в отель в Грозном, в котором располагается сборная России.Автобус «Терека» перекрасили в цвета сборной РоссииАвтобус «Терека» оформили в цветах сборной России, которая 15 ноября проведет в Грозном товарищеский матч с Румынией.Матч Россия - Румыния на Первом канале будут комментировать Выборнов и ДементьевСтало известно, кто будет комментировать ближайший матч сборной России.Пранкер Владимир Краснов (Вован222): Кокорину приходится отдуваться за все проблемы сборнойПранкер Владимир Краснов, известный как Вован222 рассказал о выложенной в сеть аудиозаписи звонка нападающему сборной России Александру Кокорину.В Грозном не осталось билетов на матч Россия – РумынияВ Грозном не осталось билетов на матч Россия – РумынияЮрий Жирков: Могли выиграть у Катара, если бы реализовали свои моментыПолузащитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением о прошедшем товарищеском матче с командой Катара (1:2).Сборная России в руках Венгера, Конте, Моуриньо и ГвардиолыСборная России в руках Венгера, Конте, Моуриньо и Гвардиолы«Советский спорт» попытался представить, как бы выглядела сборная, если бы ею руководили тренеры с мировым именем.Тарасов приступит к тренировкам в общей группе в январеГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что полузащитник Дмитрий Тарасов в январе приступит к тренировкам в общей группе.Анатолий Бышовец: Черчесов работает на будущееАнатолий Бышовец: Черчесов работает на будущееИзвестный российский тренер призывает не драматизировать ситуацию вокруг сборной России.Звонок другу, глубокое похмелье или светлое будущее?Звонок другу, глубокое похмелье или светлое будущее?Юрий Цыбанев - о трех путях вывода сборной России по футболу из комы.Георгий Джикия: Думаю, я заслужил вызов в сборнуюЗащитник пермского «Амкара» Георгий Джикия прокомментировал вызов в сборную России.Сборная России проводит последнюю тренировку в ДохеСборная России проводит тренировку в Дохе в преддверии товарищеского матча с Румынией, сообщает официальный твиттер команды.Георге Грозав: В сборной России выделил бы Кокорина, Шатова и СеменоваЗащитник «Терека» и сборной Румынии Георге Грозав в преддверии товарищеского матча с Россией поделился своими ожиданиями.Усиления мер безопасности на матче Россия - Румыния не планируетсяМенеджер «Терека» Александр Федосеев рассказал про меры безопасности на товарищеском матче Россия - Румыния.Виктор Онопко: Игнашевич и Березуцкий – лучшие. В сборной пока нет футболистов, способных с ними конкурироватьБывший защитник сборной России Виктор Онопко считает, что в национальную команду по-прежнему должны вызываться Сергей Игнашевич и братья Березуцкие.На матче Россия – Румыния будет организован фан-сектор «Кавказ», игру посетит Рамзан КадыровМенеджер грозненского «Терека» Александр Федосеев рассказал о деталях организации товарищеского матча между сборными России и Румынии. Напомним, что игра пройдет в Грозном.Денис Попов: Лучше мы сейчас все матчи по 0:5 проиграем, а в 2018-м все игры выиграемБывший нападающий сборной России, ныне главный тренер майкопской «Дружбы» Денис Попов поделился впечатлениями от игры национальной сборной с командой Катара (1:2).Менеджер «Терека»: Все билеты на матч Россия – Румыния проданыПроданы все билеты на товарищеский матч между сборными России и Румынии. Об этом сообщил менеджер грозненского «Терека» Александр Федосеев.Михаил Осинов: Шатов будет лидером сборной России на чемпионате мираБывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов поделился своим мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира 2018 года. Он сказал, что лидером команды на турнире будет полузащитник Олег Шатов.Анзор Кавазашвили: Акинфееву нужно дать отдохнуть по-человеческиБывший вратарь сборной СССР и экс-руководитель экспертного совета РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили заявил, что Акинфееву нужно дать отдохнуть.

Румыния
Румыниякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости

Cпецпредложение