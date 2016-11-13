Станислав Черчесов: Поддержка в Грозном нам поможет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после прилета команды в Грозный дал короткий комментарий «Советскому спорту».

- Полет прошел нормально. Правда, на полчаса позже вылетели. Видимо, самолет задержался в Москве, - сказал Станислав Черчесов. - Мы интенсивно поработали в воскресенье с утра. Один из дней, когда можно было поработать. Потому что до игры было пару дней, потом после игры ребят надо было восстановить. Теперь осталась предыгровая тренировка - и матч.

- В Грозном будет аншлаг...

- Другого здесь и не ожидал. Когда я работал в «Тереке», почти на всех матчах был аншлаг. Поддержка нам поможет.