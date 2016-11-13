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Скоулз может войти в тренерский штаб «Уигана»

Источник:  The SunКомментарии

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоул может начать тренерскую карьеру. Его приглашают в «Уиган».

Как сообщает The Sun, недавно назначенный главным тренером «Уигана» Уоррен Джойс хотел бы видеть Скоулза в своем штабе. Ранее Пол завершил карьеру футболиста и с тех пор был футбольным экспертом, часто появляясь в эфире BT Sport. 41-летний Скоулз часто критиковал игру своей бывшей команды «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «Уиган» выступает в чемпионшипе – втором по силе английском дивизионе. Команда пока играет неудачно и находится на 22-м месте в турнирной таблице после 16 матчей.

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