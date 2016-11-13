Роман Савченко: Немного пришли в себя, почувствовали уверенность
Защитник «Барыса» Роман Савченко поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата против «Автомобилиста».
- Сыграли здорово. Начиная от вратаря, заканчивая всей командой. Сыграли в обороне очень строго, забили нужные голы. И в целом серия получилась неплохая. Три победы – они нам нужны. Будем в том же направлении двигаться. У нас поменялась тактика, немного пришли в себя, почувствовали уверенность. За счёт этого пошли победы и уверенная игра, - передает слова Савченко пресс-служба «Барыса»
Напомним, «Барыс» разгромил «Автомобилист» со счетом 4:0.
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