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Стрыцова обыграла Корне и сравняла счет в финале Кубка Федерации

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Четвертая игра в финальном матче Кубка Федерации между француженкой Ализе Корне и чешкой Барборой Стрыцовой завершился победой чешской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 7:6 (4) в пользу Стрыцовой.

Матч продолжался один час и 46 минут. Соперницы сделали один эйс на двоих, который в активе Стрыцовой, а также совершили по четыре двойные ошибки.

Таким образом, общий счет в матче стал равным – 2:2. Исход финала решит парная встреча, в которой француженкам Корне и Парментье будут противостоять чешки Градечка и Стрыцова.

Кубок Федерации. Финал

Барбора Стрыцова (Чехия) - Ализе Корне (Франция) – 6:2, 7:6 (4)

Франция – Чехия – 2:2

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