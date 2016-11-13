Стрыцова обыграла Корне и сравняла счет в финале Кубка Федерации

Четвертая игра в финальном матче Кубка Федерации между француженкой Ализе Корне и чешкой Барборой Стрыцовой завершился победой чешской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 7:6 (4) в пользу Стрыцовой.

Матч продолжался один час и 46 минут. Соперницы сделали один эйс на двоих, который в активе Стрыцовой, а также совершили по четыре двойные ошибки.

Таким образом, общий счет в матче стал равным – 2:2. Исход финала решит парная встреча, в которой француженкам Корне и Парментье будут противостоять чешки Градечка и Стрыцова.

Кубок Федерации. Финал

Барбора Стрыцова (Чехия) - Ализе Корне (Франция) – 6:2, 7:6 (4)