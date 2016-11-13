Евгений Калешин: Результат игры с «Тосно» закономерен

Тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями после гостевого матча 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Тосно».

- Результат игры закономерен. Несколько моментов соперник создал со стандартов, очень высоким было качество их исполнения, хорошая агрессия в штрафной. Мы могли пропустить в первом тайме, но, считаю, что большую часть времени контролировали соперника и игру. Наверное, все-таки ни одна из команд не наиграла сегодня на победу. Матч был очень напряженным, качественным – и с одной, и с другой стороны. И все же моментов с обеих сторон сегодня было недостаточно для того, чтобы атаки перешли во что-то большее. Отмечу: очень уютный стадиончик и хорошее поле, позволившее играть в хороший футбол. Надеюсь, что болельщикам настрой команды и качество игры понравились, это важно.

По завершении первого круга мы получили статистику от аналитической компании. На данном этапе, суммируя весь круг, – иногда цифры ошибаются, но на длинном временном промежутке они точно показывают динамику – мы находимся на своем месте. Цифры говорят, что мы ничего такого не сделали, чтобы быть вверху. Нам нужно переломить эту ситуацию и заставить измениться эти цифры, чтобы по окончании первенства они говорили в нашу пользу., - передает слова Калешина официальный сайт «Кубани».

Напомним, матч между «Тосно» и «Кубанью» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.