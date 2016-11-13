Гонка Гран-при Бразилии остановлена из-за аварии Райкконена
Гонка Гран-при Бразилии в рамках очередного этапа Формулы-1
была остановлена. Это связано с аварией пилота «Феррари» Кими Райкконена.
На 20-м круге Райкконен попал в аварию, на трассе оказалось много обломков машин, и гонка была остановлена. Отметим, что во время гонки идет дождь, и во время гонки до этого уже было несколько аварий.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию гонки. Решение о продолжении соревнований будет принято позднее.
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