Маркиньос: Месси – лучший игрок мира, у него необыкновенный дриблинг
Защитник «Пари
Сен-Жермен» и сборной Бразилии Маркиньос после матча отборочного турнира
чемпионата мира с Аргентиной (3:0) высказался об игре форварда Лионеля Месси и
возвращении в сборную его одноклубника Тиаго Силвы.
«Для меня Месси – лучший игрок мира. Он владеет необыкновенным дриблингом. К тому же, он очень быстрый. Одного игрока не хватит, чтобы его остановить.
Тиаго Силва? Он много работал, чтобы вернуться. У него была цель – снова играть за сборную. Ощущает ли Миранда в связи с этим давление? Это нормально. У нас высокая конкуренция, и она делает всех лучше. Каждый игрок усердно работает, чтобы выйти на поле», – сказал Маркиньос в интервью L’Equipe.
Напомним, Бразилия одержала крупную победу над Аргентиной благодаря голам Филиппе Коутиньо, Неймара и Паулиньо.
Матч
Бразилия - Аргентина - 3:0 (2:0)
Голы
Коутиньо 25 (1:0). Неймар 45 (2:0). Паулиньо 58 (3:0).
Состав
Бразилия: Алисон, Марсело, Миранда (Тиаго Силва, 87), Маркиньос, Алвес Д., Фернандиньо, Коутиньо (Коста, 86), Аугусто, Паулиньо, Неймар, Габриэль (Фирмино, 82)
Аргентина: Ромеро, Мас, Сабалета, Мори, Отаменди, Маскерано, Ди Мария (Корреа, 72), Перес (Агуэро, 46), Билья, Месси, Игуаин
Предупреждения:
Фернандиньо, 6; Марсело, 49 - Мори, 57; Отаменди, 64; Билья, 84
Судья:
Хулио Баскуньян (Чили)
Место и дата
11 ноября 02:45, Эстадио Минейрао, Текстовая трансляция