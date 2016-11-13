Маркиньос: Месси – лучший игрок мира, у него необыкновенный дриблинг

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Маркиньос после матча отборочного турнира чемпионата мира с Аргентиной (3:0) высказался об игре форварда Лионеля Месси и возвращении в сборную его одноклубника Тиаго Силвы.

«Для меня Месси – лучший игрок мира. Он владеет необыкновенным дриблингом. К тому же, он очень быстрый. Одного игрока не хватит, чтобы его остановить.

Тиаго Силва? Он много работал, чтобы вернуться. У него была цель – снова играть за сборную. Ощущает ли Миранда в связи с этим давление? Это нормально. У нас высокая конкуренция, и она делает всех лучше. Каждый игрок усердно работает, чтобы выйти на поле», – сказал Маркиньос в интервью L’Equipe.

Напомним, Бразилия одержала крупную победу над Аргентиной благодаря голам Филиппе Коутиньо, Неймара и Паулиньо.