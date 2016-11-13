Болгария – Белоруссия. Попов открыл счет в матче
Болгария принимает Белоруссию в матче европейской квалификации
чемпионата мира 2018 года. Хозяев вывел вперед полузащитник московского «Спартака»
Ивелин Попов.
Хавбек забил мяч на десятой минуте и открыл счет. После передачи с фланга он головой поразил ворота Андрея Горбунова. На данный момент счет в матче 1:0 в пользу болгарской команды.
Матч
Болгария - Белоруссия - 1:0 (1:0)
Голы
Попов И. 10 (1:0).
Состав
Болгария: Стоянов В., Божиков, Александров А., Занев, Дьяков, Попов С., Тонев (Кирилов, 66), Миланов Г. (Чочев, 53), Славчев, Попов И. (Йорданов, 75), Делев
Белоруссия: Горбунов, Поляков, Политевич, Мартынович (Шитов, 36), Филипенко, Гордейчук, Глеб, Кендыш, Нехайчик (Савицкий, 61), Маевский (Корниленко, 74), Лаптев
Предупреждения:
Александров А., 29 - Глеб, 21; Шитов, 51
Судья:
Штефан Клосснер (Швейцария)
Место и дата
13 ноября 20:00, Василь Левски, Онлайн-трансляция