Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах завершил карьеру после выступления в Сирии
Защитник Басель Абдулфаттах завершил профессиональную карьеру в
возрасте 26 лет.
— Профессиональный футбол для меня закончился. Сейчас с друзьями-любителями
пару раз в неделю бегаем в Петербурге в закрытых манежах. Благодарен любимой
игре за возможность что-то заработать. Мне хватило ума не тратить деньги на
сомнительные вещи. Смог и квартиру с машиной купить, и супруге дал начальный
капитал для бизнеса, теперь вместе его развиваем. Сейчас у меня младший брат (Карим Абдулфаттах выступает в команде U-15, - Прим. ред.) в академии «Зенита» занимается, играет на дефицитной ныне
позиции левого защитника, даю ему советы, чтобы не повторял моих ошибок. В
планах получить лицензию детского тренера. Важно в раннем возрасте закладывать
футбольные азы, — цитирует Абдулфаттаха «Чемпионат».
Напомним,
ранее стало известно,
что российский футболист ушел из клуба «Аль-Джаиш» и вернулся в Петербург.
Басель
Абдулфаттах перешел в сирийский «Аль-Джаиш» в январе 2016 года и сыграл за
команду 9 матчей, забив два гола. Ранее защитник выступал за «Крылья Советов»,
«Енисей», «Черноморец» и петербургское «Динамо».
Абдулфаттах
заигран за молодежную сборную России, в составе которой провел 4 матча.