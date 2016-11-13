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Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах завершил карьеру после выступления в Сирии

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Защитник Басель Абдулфаттах завершил профессиональную карьеру в возрасте 26 лет.

— Профессиональный футбол для меня закончился. Сейчас с друзьями-любителями пару раз в неделю бегаем в Петербурге в закрытых манежах. Благодарен любимой игре за возможность что-то заработать. Мне хватило ума не тратить деньги на сомнительные вещи. Смог и квартиру с машиной купить, и супруге дал начальный капитал для бизнеса, теперь вместе его развиваем. Сейчас у меня младший брат (Карим Абдулфаттах выступает в команде U-15, - Прим. ред.) в академии «Зенита» занимается, играет на дефицитной ныне позиции левого защитника, даю ему советы, чтобы не повторял моих ошибок. В планах получить лицензию детского тренера. Важно в раннем возрасте закладывать футбольные азы, — цитирует Абдулфаттаха «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно, что российский футболист ушел из клуба «Аль-Джаиш» и вернулся в Петербург.

Басель Абдулфаттах перешел в сирийский «Аль-Джаиш» в январе 2016 года и сыграл за команду 9 матчей, забив два гола. Ранее защитник выступал за «Крылья Советов», «Енисей», «Черноморец» и петербургское «Динамо».

Абдулфаттах заигран за молодежную сборную России, в составе которой провел 4 матча. 

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