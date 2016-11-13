Игорь Ожиганов: Команда жила этой игрой с самого утра

Защитник московского ЦСКА Игорь Ожиганов прокомментировал игру регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».

- Наверное, такой гол забил только за «Амур» в товарищеском матче против сборной Китая. Там удобно все было и пошел к воротам. Команда жила этой игрой с самого утра, где-то перехлестнуло. Обычно у нас серии буллитов быстро заканчиваются. Ответственность давила, сковывала, значимый матч для нас был — дерби, к тому же проиграли два последних матча, - цитирует Ожиганова «Чемпионат».

Напомним, что матч двух московских команд завершился победой армейцев в серии из 22 буллитов.