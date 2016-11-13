Игорь Ожиганов: Команда жила этой игрой с самого утра
Защитник московского ЦСКА Игорь Ожиганов прокомментировал игру регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».
- Наверное, такой гол забил только за «Амур» в товарищеском матче против сборной Китая. Там удобно все было и пошел к воротам. Команда жила этой игрой с самого утра, где-то перехлестнуло. Обычно у нас серии буллитов быстро заканчиваются. Ответственность давила, сковывала, значимый матч для нас был — дерби, к тому же проиграли два последних матча, - цитирует Ожиганова «Чемпионат».
Напомним, что матч двух московских команд завершился победой армейцев в серии из 22 буллитов.
Матч
Динамо - ЦСКА - 4:5 Б. (2:3, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Андронов (Петров), 5:13 (0:1). Кугрышев (Денисов), 11:00 (0:2 - бол.). Петров (Попов), 11:33 (0:3). Карсумс (Галимов, Цветков), 14:29 (1:3 - бол.). Дугин (Хиетанен), 15:45 (2:3 - бол.). Тарасов (Дугин, Карпов), 37:50 (3:3). Кутейкин (Цветков, Карсумс), 46:08 (4:3 - бол.). Ожиганов (Денисов, Сорокин), 54:48 (4:4 - бол.).
Победный буллит:
Кугрышев - 4:5.
Место и дата
13 ноября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция